Veja as ações políticas dos candidatos a prefeito de Belém nesta sexta-feira (30/8)

No primeiro dia da propaganda em rádio e TV, nesta sexta-feira (30/8), as campanhas deflagraram estratégias para engajar a população no debate eleitoral. Os candidatos a prefeito de Belém foram às ruas, acompanhados dos candidatos a vice, e de grupos de apoiadores, o que deu peso às mobilizações nos bairros. A apresentação de propostas para a melhoria da qualidade de vida na cidade é o foco da maioria dos candidatos a prefeito da cidade.

Os locais de grande concentração de pessoas são os favoritos para a conversa com os belenenses, como as feiras livres e as avenidas mais movimentadas, a exemplo da avenida Fernando Guilhon, no limite dos bairros de Batista Campos e Cremação; e a avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. Veja mais abaixo.

Delegado Eder Mauro - PL - Não enviou informações.

Delegado Eguchi - PRTB – Não enviou informações.

Edmilson Rodrigues – PSOL

Pela manhã, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), candidato à reeleição, fez caminhada na rua Barão de Igarapé-Miri, no bairro do Guamá, acompanhado de apoiadores. Ele conversou com feirantes, comerciantes e transeuntes. À tarde, Edmilson visitou a avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, onde também dialogou com moradores.

Igor Normando – MDB

Pela manhã, o candidato da Coligação Levanta Belém, Igor Normando (MDB), caminhou pelo bairro de São Brás até a Feira da 25 ao lado do vice, Cássio Andrade (PSB), de candidatos a vereador. Eles conversaram com os moradores e feirantes locais. À tarde, Igor e Cássio caminharam pelo bairro do Marco, e ouviram moradores e transeuntes.

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações.

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, Jefferson Lima (Podemos), esteve no bairro do Jurunas, onde caminhou pela avenida Fernando Guilhon e parou na Feira do bairro para conversar com a comunidade. No início da tarde, gravou programas de rádio e TV, e encerrou o dia com uma caminhada pelo bairro de Canudos.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações.

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, Thiago Araújo (Republicanos) gravou propagandas eleitorais. À tarde, ele se reuniu com moradores do bairro do Umarizal. À noite, Thiago se encontrou com moradores de São Brás, dando continuidade ao diálogo com a população.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.