Veja a Agenda dos 9 candidatos à prefeitura de Belém neste domingo (31/8)

Delegado Éder Mauro – PL

*9h - Evento com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG), na Praça da República

Delegado Eguchi – PRTB

Manhã: Caminhada em Mosqueiro, com concentração na BL19 em frente à loja Ferro e Cia, no bairro do Carananduba

Tarde: Panfletagem nas praias do Chapéu Virado e Farol

Edmilson Rodrigues – PSOL

8h30- Carreata, com concentração às 8h30, no Portal Amazônia, no bairro do Jurunas.

Igor Normando – MDB

9h - Caminhada das Mulheres, com concentração na Praça Waldemar Henrique

Ítalo Abati – NOVO

10h / 14h: Aplicação de adesivos em frente ao Comitê na avenida Assis de Vasconcelos, 231.

15h / 18h: Visita aos bairros do Centro e Praças.

Jefferson Lima – Podemos

9h – Caminhada na Pratinha, na rua John Engelhard e em Icoaraci

16h – Gravação de programa eleitoral para tv

Raquel Brício – UP

9h - Campanha na Praça da República.

Thiago Araújo –

9h - Caminhada das Mulheres, com concentração na Praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto

Well – PSTU

10h - Estudo e análise dos dados sobre a cidade de Belém

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.