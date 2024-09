Veja a agenda dos candidatos a prefeito de Belém nesta segunda-feira (16/9)

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB

9h30: Entrevista para portal de notícias do Pará

17h: Reunião com lideranças do bairro da Cremação.



Edmilson Rodrigues – PSOL

9h: Caminhada no bairro da Maracangalha

11h: Compromisso administrativo

14h: Entrevista para jornal espanhol

14h30: Compromissos administrativos

17h30: Caminhada no bairro de Fátima



Igor Normando – MDB

9h: Caminhada no bairro da Cabanagem, com concentração no conjunto Panorama XXI, na rua principal com a Passagem São Raimundo.

11h - Entrevista para portal de notícias do Pará

17h - Arrastão do 15 no Conjunto Eduardo Angelim, com concentração na avenida Augusto Montenegro com a rua 17 de Abril, ao lado do Atacadão.

Ítalo Abati – NOVO

11h / 12h30: Entrevista para emissora de televisão.

14h / 16h: Publicação de Frentes e iniciativas do ‘projeto capital’.

18h / 20h: Deliberação semanal junto à equipe de campanha.



Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, reunião com a equipe de campanha e gravação do programa eleitoral.

14h: Encontro na sede do partido com representantes da OAB/Seção Pará para a assinatura da carta simbólica em defesa dos animais.

17h: Caminhada no bairro do Curió-Utinga

Raquel Brício – UP – Não enviou informações



Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Caminhada no bairro da Cabanagem

Tarde: Reunião com equipe técnica

Noite: Encontro com moradores da Marambaia



Well Macedo – PSTU

6h30: Conversa com operários, na rua Soares Carneiro, no bairro do Umarizal

9h: Panfletagem em São Brás

18h: Reunião com a equipe de campanha, na sede do PSTU

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.