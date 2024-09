Veja a agenda dos 9 candidatos a prefeito de Belém nesta quinta-feira (5/9)

Delegado Eder Mauro - PL

Pela manhã, a partir das 9h, 'adesivaço' em Icoaraci. À tarde, gravação do horário eleitoral.

Delegado Eguchi - PRTB

9h: Gravação de vídeos para campanha

15h: Reunião com apoiadores no comitê de campanha, na travessa Vileta, nº 1163, no bairro da Pedreira

19h30: Reunião com apoiadores no conjunto Maguari, na alameda 6.

Edmilson Rodrigues – PSOL

8h30: Caminhada no Riacho Doce

17h: Caminhada na Pedreira

Igor Normando – MDB

8h: Visita às Feiras do Guamá e da Terra Firme, com concentração na avenida José Bonifácio com a rua Barão de Igarapé-Miri

17h: 'Bicicleata pela Amazônia', com concentração no Complexo do Ver-o-Rio, na avenida Marechal Hermes, 1374, no Umarizal

Ítalo Abati – NOVO

10h - 12h: Candidato apresenta Projeto Capital para grupo interno.

15h30 - 17h: Candidato concede entrevista para emissora de televisão.

18h – 19h: Candidato concede entrevista para emissora de rádio.

Jefferson Lima – Podemos

9h: Caminhada na Feira do Tapanã

17h: Caminhada no bairro do Telégrafo

19h: Blitz e Adesivaço na avenida Pedro Álvares Cabral com a rodovia Arthur Bernardes.

Raquel Brício – UP

7h: Panfletaço nas Universidades da Uepa (CCSE), UFPA e Unama

17h: Campanha nas proximidades da Praça Santuário, em Nazaré, e participação na ‘Batalha de Rap’

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã : Entrevista para emissora de rádio

Tarde: Entrevista para o Grupo Liberal

Well Macedo – PSTU

6h30: Conversa com os operários na travessa Caripunas com avenida Padre Eutíquio

9:30h: Gravação de mídias sociais

17: Entrevista para emissora de rádio

