Veja a agenda deste domingo (25/8) dos candidatos a prefeito de Belém

Panfletagem, carreata e caminhadas estão entre as atividades políticas

Delegado Éder Mauro – PL

Candidato informou que não terá compromisso de campanha neste domingo (25/8)

Delegado Eguchi – PRTB

MANHÃ: Gravação de vídeos da Campanha

TARDE: Reunião com Liderança no Comitê

Edmilson Rodrigues – PSOL

10h - Visita à Praça da República, com concentração na avenida Presidente Vargas com a avenida Nazaré.

Igor Normando – MDB

10h - Carreata com a presença do governador Helder Barbalho, com concentração na avenida João Paulo II, 1592, no bairro do Marco.



Ítalo Abati – NOVO

10h / 12h – Reunião de expansão do “Projeto Capital” em acordo com startups.

14h / 16h – Reunião de apresentação do “Projeto Capital” para Grupo Empresarial.

18h / 20h – Reunião de apresentação do “Projeto Capital” para Grupo Empresarial.

Jefferson Lima – Podemos

9h – Caminhada na Feira do Bengui, na rua Ajax de Oliveira com a rua São Clemente.

Raquel Brício – UP

9h - Plenária na ocupação Chico Mendes

11h - Panfletagem na Praça da República

Thiago Araújo – Republicanos

MANHÃ: Caminhada na Marambaia

Well Macedo – PSTU –

9h: Reunião de planejamento com equipe de Campanha.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.