Valber é eleito prefeito de Bannach - PA nas eleições 2024

VALBER, do partido União Brasil - UNIÃO, foi eleito prefeito de Bannach - PA nas eleições municipais de 2024 com 51,95% dos votos válidos. A apuração foi concluída às 18:42:42. JONAS CONTADOR - (União Brasil - UNIÃO) ficou em segundo lugar, com 30,06% dos votos. A eleição contou com um total de 3.409 eleitores, e 84,66% compareceram às urnas.

