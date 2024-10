Urnas são entregues aos locais de votação em Santarém

As urnas que serão usadas no segundo turno das eleições de 2024 em Santarém, no Pará, foram entregues neste sábado (26). O município tem 834 seções físicas de votação, 31 seções agregadas e conta com 136 equipamentos de contingência.

A preparação das urnas da cidade foi realizada entre os dias 18 e 20 de outubro, no depósito do Fórum Eleitoral Desembargador Manoel Cacella Alves.

Neste domingo (27), os eleitores de Santarém vão escolher entre Zé Maria (MDB) e JK do Povão (PL). No primeiro turno, Zé teve 94.321 votos, o que corresponde a 49,73% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou JK, que alcançou 79.506 votos, chegando a 41,92% dos votos válidos.