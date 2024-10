Últimos dias: veja a agenda dos candidatos à prefeitura de Belém nesta sexta-feira (04/10)

Delegado Éder Mauro - PL

9h – Reunião com a equipe de campanha, para alinhamento do planejamento de reta final

17h – Plenária com lideranças comunitárias

Delegado Eguchi - PSTU

09h00: Caminhada na feira do entroncamento e Marambaia

Concentração: em frente a feira do caramelo, Pedro Alvares Cabral com a Barão.

17h30: caminhada na Travessa 14 de Março, esquina com a São Silvestre.

19h00: caminhada no Guamá

Concentração: comitê de campanha candidato a vereador Carlos Souza, Francisco Caldeira Castelo Branco, 2620

Edmilson Rodrigues - PSOL

9h- Reunião com a coordenação de campanha

11h às 16h- compromissos administrativos

17h- Caminhada na Terra Firme

Igor Normando - MDB

9h - Mega Arrastão do 15 no DAICO com a presença do Gov. Helder Barbalho — Concentração: Pass. São José de Ribamar, prox. Passagem Quinta Linha - Tenoné

17h - Arrastão do 15 no DASAC - Concentração: Canal São Joaquim com Av. Júlio César, próx. ao Posto BR - Val-de-Cans

Ítalo Abati - NOVO

11:00 - 12:00: Visita Final na Feira da Pedreira e 25 de setembro.

14:00 - 15:00: Visita Final à Feira da Cremação.

16:00 - 17:00: Entrega de Cartões nos Bairros do Reduto e Campina.

Jefferson Lima - Podemos

9h - Caravana no Guamá, Cremação e Condor

17h - Caminhada na Marambaia e Mangueirão

Raquel Brício - UP

07h - Campanha na UFPA

09h - Campanha no Guamá

16h - Campanha nas proximidades do Shopping Boulevard

Thiago Araújo - Republicanos

Manhã: gravação de conteúdo para Rede Social

Tarde: reunião com equipe da campanha

Noite: encontro com moradores do Tapanã

Well Macedo - PSTU

9h Panfletagem no mercado de São Brás

17h Concede entrevista para a rádio Marajoara, (programa Jimmy Night)

19h Plenária Encerramento do primeiro turno: o que fazer?

