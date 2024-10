Três deputados se elegem prefeitos no Pará; veja quem ocupará o lugar deles na Alepa e na Câmara

A composição da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e da Câmara dos Deputados vai ter novos suplentes paraenses a partir de 2025. Isso porque os deputados estaduais Igor Normando (MDB) e Toni Cunha (PL) foram eleitos prefeitos de Belém e Marabá, respectivamente. Já o deputado federal Hélio Leite (União) venceu a disputa eleitoral para a prefeitura de Castanhal.

O candidato apoiado pelo governador Helder Barbalho (MDB) venceu o segundo turno deste domingo (27) na capital paraense com 56,4% dos votos válidos. Toni Cunha (PL) venceu o primeiro turno em Marabá com 51,08%. Deputado federal pelo União Brasil, Hélio Leite deixará o cargo de Brasília em 2025. Ele foi eleito prefeito de Castanhal no 1º turno das eleições de 2024 com 43,77% dos votos válidos.

Tanto na Alepa quanto na Câmara dos Deputados são os suplentes dos deputados estaduais e federais que assumem os cargos no legislativo. Segundo o TRE-PA, todos os eleitos - prefeitos e vereadores - serão diplomados pelos cartórios eleitorais. A diplomação ocorrerá em Belém em 17 de dezembro pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado. Os eleitos tomam posse no dia 1º de janeiro e, por isso, devem renunciar ao cargo anterior até o dia 31 de dezembro.

Quem fica com a vaga na Câmara dos Deputados?

Hélio Leite (União), que comandará Castanhal, é suplente do ministro do Turismo Celso Sabino (União). Ele assumiu, como suplente, o mandato de deputado federal, na legislatura 2023-2027, a partir de 25 de julho de 2023. Afastou-se, em 30 de novembro de 2023. Reassumiu, como suplente, em 12 de dezembro de 2023.

Eleito prefeito de Castanhal nas eleições de 2024, Leite terá a vaga de Brasília ocupada pelo segundo suplente do União Brasil, o pastor Claudio Mariano Silva, atual vice-prefeito da cidade de Sapucaia.

Natural de Arenópolis (GO), o pastor tem 47 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), ter ensino fundamental incompleto e ter como profissão atual a de "sacerdote ou membro de ordem ou seita religiosa".

Após o 1º turno das eleições, com a confirmação da vaga para a Câmara Federal, o pastor e uma comitiva de assessores e lideranças de Sapucaia estiveram em Brasília com o ministro do Turismo, Celso Sabino, presidente do União Brasil no Pará.

Quem fica com as vagas na Alepa?

Torrinho Torres (MDB)

Quem continua como suplente do prefeito eleito de Belém é o deputado estadual Francisco Torres de Paula Filho, conhecido como Torrinho Torres (MDB). Ele assumiu a vaga de Igor Normando, que se licenciou do cargo para comandar a Secretaria Estratégica da Cidadania (SEAC) do governo do Pará.

Em março de 2024, Torrinho voltou ao MDB. Ele formalizou a filiação de volta ao partido no qual iniciou a carreira política, na década de 1980, em cerimônia na Assembleia do Pará (Alepa). O convite para voltar à sua antiga legenda partiu do próprio governador Helder Barbalho.

Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) garantiu ao deputado o direito de retornar ao MDB sem a perda do mandato após a fusão do Podemos com o PSC (Partido Social Cristão).

Torrinho Torres é empresário e foi presidente do Sindicato Rural de São Félix do Xingu por vários mandatos. Ele é irmão do prefeito João Kléber (MDB), derrotado no 1º turno de 2024 por Fabricio Batista (PODE) na cidade.

Pingarilho Neto (PSC)

Já o prefeito eleito de Marabá Toni Cunha (PL) dará lugar na Alepa ao deputado estadual João de Nazaré Pingarilho Neto (PSC). Toni Cunha foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Cristão, mas disputou a eleição de 2024 pelo Partido Liberal.

Em março deste ano, o governador Helder Barbalho anunciou Pingarilho como titular da Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas. Ele substituiu o ex-deputado estadual José Maria Tapajós, candidato do MDB à prefeitura de Santarém.

Nas eleições de 2022, o empresário Pingarilho Neto disputou vaga para a Alepa. Teve 28.239 votos. Não se elegeu, mas conquistou a 1ª suplência do PSC. Na época, apoiou Zequinha Marinho para governador e Bolsonaro para presidente.

Veja quem foram os deputados federais eleitos para prefeituras em 1º turno:

Alberto Mourão (MDB) / Praia Grande (SP) – em exercício;

Carmen Zanotto (Cidadania) / Lages (SC) – em exercício;

Dr. Benjamim (União) / Açailândia (MA) – suplente em exercício;

Gerlen Diniz (PP) / Sena Madureira (AC) – em exercício;

Hélio Leite (União) / Castanhal (PA) – suplente em exercício;

Washington Quaquá (PT) / Maricá (RJ) – em exercício.

Veja quem foram os deputados federais eleitos para prefeituras em 2º turno:

Abilio Brunini (PL) – Cuiabá (MT) – em exercício;

Márcio Corrêa (PL) – Anápolis (GO) – fora de exercício;

Naumi Amorim (PSD) – Caucaia (CE)- fora de exercício;

Paulinho Freire (União) – Natal (RN) – em exercício;

Ricardo Silva (PSD) – Ribeirão Preto (SP) – em exercício.