TRE-PA desmente vídeo falso que apontou supostos crimes eleitorais em Ananindeua

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) desmentiu um vídeo que circula nas redes sociais com uma dublagem falsa da repórter Jalília Messias, da TV Liberal, afiliada da TV Globo na capital paraense, sobre supostos crimes eleitorais a candidatos da eleição de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (15), pelo portal G1 Pará.



Segundo o vídeo forjado, que apresenta uma simulação de uma inserção ao vivo no Jornal Liberal 2ª Edição, apresentado pelo jornalista João Jadson, um candidato à Prefeitura de Ananindeua e seu candidato a vice poderiam ter suas candidaturas cassadas pelo TRE-PA, ficando impedidos de concorrer à eleição deste domingo. A dublagem montada atribui suposto abuso de poder econômico e político envolvendo os candidatos.



"O TRE Pará informa que não existe nenhum processo em análise das questões colocadas no falso vídeo", informou o órgão em sua rede social oficial.

Confira o vídeo falso: