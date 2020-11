Tranquilidade marca o início das votações no segundo turno em Belém

Os eleitores que optaram por votar logo cedo neste domingo (29) encontraram filas para entrar nos locais de votação. Contudo, depois que os portões foram abertos pontualmente às 7h, não houve atraso para votar e o segundo turno das eleições municipais iniciou com tranquilidade.

No Instituto Federal do Pará (IFPA), local onde foi registrado tumulto por falta de sinalização no primeiro turno das eleições municipais, os eleitores transferidos da escola Visconde de Souza Franco não tiveram dificuldades para encontrar zona e seção. Placas e setas espalhadas pelos corredores indicavam a direção das salas.

"O primeiro turno foi terrível, o acesso foi muito difícil, não tinha sinalização nenhuma, foi uma agonia só. Mas hoje já foi bem melhor, não tivemos dificuldade nenhuma até porque tinham agentes do TRE direcionando as pessoas. Mesmo que a gente tivesse enxergando o número da seção eles apontavam pra onde era. Eu gosto muito de votar e aproveito pra vir logo cedo", contou Maria Raimunda, de 57 anos, eleitora que teve a seção transferida para o IFPA.

Os eleitores que chegaram na Escola Estadual Profª Emiliana Sarmento, no bairro da Pedreira, também não tiveram dificuldades para votar. Para a eleitora Senhorinha Maciel, de 81 anos, bom mesmo é votar logo cedo. "Meus filhos não querem mais que eu vote, mas eu venho mesmo assim. Acordo cedo, pego meu título e venho pra cá. E foi muito tranquilo! Minha seção estava vazia então em cinco minutos eu já tinha votado", conta.

Apesar do registro de filas em algumas zonas eleitorais, as orientações de prioridade para maiores de 60 anos estão sendo respeitadas e os eleitores estão respeitando os protocolos de segurança como o distanciamento social e o uso de máscara. Nas seções de votação há álcool em gel para uso antes e depois do voto.