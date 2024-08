Thiago Araújo anuncia Shirley Alves como vice na disputa pela Prefeitura de Belém

O deputado estadual e candidato Thiago Araújo (Republicanos) anunciou que Shirley Alves é a escolhida para ser a vice-prefeita na chapa do parlamentar que vai disputar a Prefeitura de Belém nas eleições 2024. O anúncio foi feito na sede do partido, no bairro do Marco, na tarde desta segunda-feira (05/08).

No discurso, Thiago Araújo destacou a intenção em formar uma chapa que seja representativa e comprometida em levar a mudança para a cidade. “A gente tem apresentado propostas para fazer a mudança de verdade que Belém precisa. Para isso, para representar a população geral, a gente fez o convite para a Shirley. Para uma pessoa extremamente competente, presidente estadual do Agir, um partido que tem pautas e princípios valorosos, principalmente voltados à inclusão das pessoas que mais precisam. É isso que nós precisamos construir”, ressaltou o candidato.

Shirley Alves é professora, pedagoga, e está à frente do diretório estadual do partido Agir. “Uma pessoa com uma história voltada às causas sociais. A gente se dedicou a fechar o nosso plano de governo com sensibilidade para transmitir todos os problemas da população, para trazer a mudança que Belém precisa, e também apresentar a nossa vice, que vai ajudar a transformar o futuro da cidade”, detalhou Thiago Araújo ao apresentar a companheira de chapa.