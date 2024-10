Santinhos no chão e poucas filas; veja como foi a votação na manhã deste domingo, em Belém

A manhã de votação para o 2º turno da eleição municipal em Belém, neste domingo (27/10), foi marcada por tranquilidade e poucas filas na maioria dos colégios, como Escola Visconde de Souza Franco, Escola Augusto Meira, Escola Pedro Amazonas Pedroso, Escola Jarbas Passarinho, Universidade Federal do Pará (UFPA) e Escola de Aplicação da UFPA. Em alguns pontos em frente a alguns desses colégios foram registrados santinhos espalhados pelo chão.

Para garantir a segurança na eleição, todo o aparato de segurança do Estado foi acionado para estar presente nos locais de votação. Em Belém, a Guarda Municipal também vem atuando para complementar o esquema de segurança em certos colégios eleitorais.

Mas mesmo com a presença dos agentes de segurança, crimes eleitorais foram registrados em Belém, como os chamados “derrames de santinhos”, prática comum na véspera das eleições que consiste no espalhamento de material publicitário de candidatos nas proximidades dos locais de votação.

A prática proibida foi identificada nas calçadas de diversas zonas eleitorais, como na Escola Visconde de Souza Franco, localizada no bairro do Marco, em Belém.

Votação dos candidatos

Os dois candidatos a prefeito em Belém, Éder Mauro (PL) e Igor Normando (MDB), compareceram aos seus respectivos locais de votação para exercer o momento de cidadania.

Éder Mauro votou por volta das 9h15, no Colégio Almirante Tamandaré, na Cohab, no bairro da Marambaia. Assim que chegou ao local, ele falou com alguns jornalistas e declarou que Belém sairá derrotada, caso ele perca a eleição.

Registro do candidato Éder Mauro no momento da votação

"A gente espera que Belém não perca, porque, se o resultado for negativo nas urnas pra Éder Mauro, quem perde não é Éder Mauro. Quem perde é Belém", disse sobre possível derrota na eleição de 2024.

Igor Normando depositou seu voto na urna por volta das 11h20, na Escola Estadual Jarbas Passarinho, no bairro do Marco. No momento da votação, o candidato foi acompanhado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, além da esposa, Fabiola Cabral, e das filhas.

Igor Normando recebeu o apoio do governador no momento da votação

Após registrar seu voto, Igor conversou com a imprensa e afirmou que, com o apoio de Helder Barbalho, quer realizar grandes obras em Belém.

"Belém tem uma série de gargalos, de desafios fundamentais que a gente tem que enfrentar com pulso firme, capacidade de gestão e de parceria. Governador Helder tem sido um grande parceiro nas grandes causas, com obras e serviços fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população. Nós vamos fazer uma gestão com capacidade de entrega de resultado, nós vamos fazer muito", declarou o candidato.

O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também votou nesta manhã, por volta das 9h20, na Escola Estadual Augusto Meira, na avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás. Em entrevista para jornalistas, Edmilson afirmou que "Minha expectativa no Brasil todo é que o fascismo seja derrotado".

TRE-PA:12 ocorrências relativas às urnas foram registradas em Belém

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) também esteve atuando na manhã deste domingo para garantir a segurança e a normalidade da votação. Segundo o boletim informativo divulgado por volta das 10h, foram registradas 12 ocorrências relativas às urnas eletrônicas na cidade. Dessas ocorrências, três resultaram na substituição de urna, logo no início da votação.

Os equipamentos substituídos (um de cada) foram das Zonas Eleitorais 95ª (Belém), 97ª (Icoaraci) e 1ª (Belém). Ainda segundo o TRE, outras ocorrências foram de menor porte não resultaram na substituição de equipamento

Mais tarde, às 11h40, o (TRE) divulgou um novo boletim, informando que não foram repassadas novas ocorrências relativas à segurança em Belém.