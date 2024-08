Saiba quem são os 9 candidatos a prefeito e vice-prefeito de Belém registrados no TRE-Pará

O prazo para partidos registrarem seus candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, para as eleições 2024, na Justiça Eleitoral termina às 19h desta quinta-feira (15/08). No Pará, os nove candidatos lançados à Prefeitura de Belém pelas suas legendas, durante as convenções partidárias, já foram registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA).

Veja quem são os 9 candidatos à prefeitura de Belém e os candidatos a vice

Delegado Éder Mauro - PL

Vice: Dra. Tatiane

Delegado Eguchi - Coligação UNIÃO BORA BELÉM (SOLIDARIEDADE / PRTB)

Vice: Fernando Bruno

Edmilson Rodrigues - Coligação A NOSSA FAMÍLIA É O POVO (Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)

Vice: Prof. Edilson Moura

Igor Normando - Coligação LEVANTA BELÉM (MDB / PSB / PRD / UNIÃO / PDT / PP / PSD / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA))

Vice: Cássio Andrade

Ítalo Abati - NOVO

Vice: Acilon Baptista

Jefferson Lima - PODEMOS

Vice: Aline Kzam

Raquel Brício - UP

Vice: Gal Leite

Thiago Araújo - Coligação BELÉM QUER MUDANÇA DE VERDADE (REPUBLICANOS / DC / PMB / AGIR / AVANTE / SOLIDARIEDADE)

Vice: Shirley Alves

Well - PSTU

Vice: Airton Moraes

