Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém neste sábado (28/09)

Delegado Éder Mauro - PL

Manhã:

Caminhada no Jurunas (8h)

Delegado Eguchi - PRTB

Manhã:

Carreata E28, com concentração na escadinha da Presidente Vargas (9h)

Tarde:

Reunião com apoiadores do telégrafo, na passagem Goiabal n: 713 (16h)

Edmilson Rodrigues - PSOL

Manhã:

Caminhada no Bengui (8h30)

Tarde:

Caminhada no Jurunas (16h30)

Igor Normando - MDB

Manhã:

Visita às Feiras da Pedreira e São Benedito (9h)

Tarde:

Arrastão do 15 em Icoaraci com a presença do Governador Helder Barbalho, com concentração na Rua Fé em Deus com Passagem Ceará (17h)

Ítalo Abati - NOVO

Manhã:

Visita e entrega de cartões no Bairro do Maracangalha (10h)

Tarde:

Reunião de deliberação do Partido Novo, na sede de comitê e recepção de eleitores, localizada na Assis de Vasconcelos, 231 (14h)

Noite:

Debate em podcast (19)

Jefferson Lima - Podemos

Manhã:

Caminhada na feira do Telégrafo

Tarde:

Visita à comunidade do Bengala- Maracacuera/Icoaraci

Raquel Brício - UP

Manhã:

Ato do Dia latino-americano e caribenho pela descriminalização e pela legalização do aborto - Contra o PL 1904/24, na Tv. Dom Pedro I, esquina com Bernal do Couto (9h)

Noite:

Debate dos candidatos a Prefeitura de Belém em um canal do Youtube (19h)

Thiago Araújo - Republicanos

Manhã:

Carreata no Bengui

Tarde:

Carreata em Mosqueiro

Noite:

Encontro com moradores do Guamá

Well Macedo - PSTU

Manhã:

Ato pelo Dia Latino Americano e Caribenho em defesa da Descriminalização do Aborto, no Umarizal (9h)

Noite:

Debate entre os candidatos a Prefeitura de Belém em um canal do Youtube (19h)

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.