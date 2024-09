Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém nesta sexta-feira (27/9)

Delegado Éder Mauro - PL

8h: Caminhada no Bengui, com concentração atrás do Parque Shopping

Delegado Eguchi - PTRB

9h: Caminhada na Feira do Panorama XXI, com concentração no início da feira

Tarde: Reunião com a equipe de campanha

19h: Caminhada no conjunto Império Amazônico, com concentração na praça de entrada do conjunto

Edmilson Rodrigues - PSOL

11h45: Entrevista ao telejornal JL1 da TV Liberal

15h: Compromisso administrativo

16h: Entrevista para podcast

17h: Compromisso administrativo

19h: Ocupa Belém (mobilização de rua) no bairro de Nazaré

Igor Normando - MDB

7h30: Entrevista para emissora de TV

9h: Caminhada no Sideral, com concentração na Passagem Ceará com a rua Ariri, próximo à Paróquia Jesus Cristo.

17h: Arrastão do 15 no Guamá, com concentração na avenida Bernardo Sayao, em frente ao Portão 1 da UFPA.

Ítalo Abati - NOVO

11h / 12h: Entrevista para emissora de TV.

15h: Exposição do Projeto Capital na sede do partido.

Jefferson Lima - Podemos

9h: Caminhada no centro comercial de Belém

17h: Caminhada no bairro do Guamá

20h: Reunião com lideranças do bairro de Águas Lindas

Raquel Brício - UP

8h: Campanha no bairro Castanheira

16h: Reunião com equipe de campanha

Thiago Araújo - Republicanos

Manhã: Gravação de propaganda eleitoral

Tarde: Encontro com moradores do bairro da Condor

Noite: Reunião com mulheres do movimento #Elascomele

Well Macedo - PSTU

7h: Panfletagem no Utinga, na avenida João Paulo II, em frente à Cosanpa

10h: Conversa com representante do Sindicato da Guarda Municipal de Belém

16h: Panfletagem em frente ao Terminal Rodoviário de Belém em São Brás.



*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.