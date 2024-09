Saiba a agenda dos 9 candidatos a prefeitos de Belém nesta sexta-feira (20/9)

Delegado Éder Mauro – PL

8h: Caminhada no bairro da Cremação

Tarde: Gravação para as redes sociais

Delegado Eguchi – PRTB

8h: Café da manhã na Terra Firme

9h: Reunião a equipe de comunicação

12h: Entrevista da TV Liberal

13h50: Reunião com apoiadores da Igreja Assembleia de Deus na Estrada Velha do Outeiro, entre 5ª Rua e 8 de Maio

18h30: Reunião com apoiadores do Telégrafo, na Passagem Goiabal, 713

Edmilson Rodrigues – PSOL

7h30: Entrevista para emissora de rádio, tv e jornal.

10h: Compromissos administrativos

17h: Caminhada no bairro da Pedreira

22h- Entrevista para emissora de TV

Igor Normando – MDB

9h - Caminhada no Parque Verde - Concentração na Rua 2 com Av. Pe. Bruno Sechi

17h - Arrastão 15 em Val de Cans - Concentração na travessa Rio Jutaí com passagem Eletronorte

Ítalo Abati – NOVO

11h / 12h: Entrevista para plataforma de jornalismo.

14h / 16h: Reunião de apresentação formal do Projeto Capital.

Jefferson Lima – Podemos

9h: Caminhada no bairro do Curió-Utinga

17h: Caminhada no bairro do Barreiro

Raquel Brício – UP

7h: Campanha nos portões do IFPA, no bairro do Marco

9h30: Reunião com apoiadores

16h: Campanha no Guamá

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã : Caminhada no Guamá

Tarde: Reunião com equipe de mobilidade urbana

Noite: Encontro com moradores de Icoaraci

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.