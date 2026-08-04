PSOL oficializa candidaturas ao Governo do Pará e Senado nesta terça-feira (4)

A federação PSOL/Rede oficializou, nesta terça-feira (4), as candidaturas de Araceli Lemos ao Governo do Pará e de Gizelle Freitas e Marcelino Conti ao Senado Federal durante convenção partidária realizada em Belém. O encontro aconteceu na Sede da Tuna Luso Brasileira, na capital paraense.

Candidata ao Governo do Estado, Araceli Lemos afirmou que um dos compromissos centrais da campanha será revisar a privatização do sistema de abastecimento de água no Pará. Segundo ela, o governo pretende realizar uma auditoria nos contratos de concessão para avaliar a possibilidade de reestatização do serviço.

"Não estou prometendo milagre. O que estou assumindo é o compromisso de enfrentar o problema. Vamos auditar os contratos e rever a privatização, porque não é aceitável que um estado cercado por água tenha famílias sem abastecimento", declarou.

A candidata também disse que pretende revisar contratos de concessão de rodovias estaduais, argumentando que empresas privadas não cumpriram obrigações previstas nos acordos enquanto o Estado continuou investindo recursos públicos na manutenção das estradas.

Outra proposta é ampliar os investimentos na cultura. Segundo a candidata, o objetivo é elevar o percentual do orçamento estadual destinado ao setor de 0,03% para 3%, utilizando recursos obtidos por meio da revisão de incentivos fiscais concedidos a empresas.

Ao comentar a composição da chapa, Araceli destacou a escolha de Fátima Santana para a vice-governadoria e afirmou que a candidatura representa a união entre PSOL, Rede e movimentos sociais.

Na disputa ao Senado, Gizelle Freitas afirmou que pretende levar ao Congresso pautas ligadas aos direitos das mulheres, dos trabalhadores e da assistência social. Assistente social, feminista e ex-integrante da Bancada Mulheres Amazônidas na Câmara Municipal de Belém, ela disse que sua candidatura busca ampliar a representação popular no Senado.

"A gente sabe que é uma luta de Davi contra Golias, mas está na hora de mulheres trabalhadoras, feministas e amazônidas ocuparem um espaço que decide as grandes políticas do país", afirmou.

Entre as prioridades defendidas por Gizelle estão o fim da escala de trabalho 6x1, o fortalecimento da rede de proteção às mulheres e a aprovação de projetos voltados ao enfrentamento da misoginia.

Também oficializado como candidato ao Senado, Marcelino Conti afirmou que pretende atuar pela aprovação da jornada de trabalho 5x2, pela regularização fundiária de territórios indígenas e assentamentos e pela construção de um modelo econômico baseado na preservação da floresta e no fortalecimento das comunidades tradicionais.

Segundo ele, o desenvolvimento do Pará deve estar associado à valorização dos modos de vida de povos indígenas, ribeirinhos e populações tradicionais, conciliando geração de renda e conservação ambiental.