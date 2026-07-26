PSD oficializa Ronaldo Caiado como candidato à presidência

Convenção em São Paulo confirmou Gilberto Kassab como vice na chapa formada exclusivamente por integrantes do partido

O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, neste domingo (26), a candidatura do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado à Presidência da República nas eleições de 2026. A decisão foi anunciada durante convenção nacional realizada na sede da legenda, em São Paulo, que também confirmou o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente.

Durante o evento, Caiado afirmou que sua candidatura representa uma alternativa à polarização política e defendeu um novo modelo de gestão para o país.

"Eu não seria candidato se não fosse a coragem de Gilberto Kassab, que enfrentou todos aqueles que achavam que podiam calar o Brasil e que não teria mais nenhum candidato fora da polarização", declarou.

O ex-governador também destacou os resultados de sua gestão em Goiás e afirmou que pretende levar essa experiência para um eventual governo federal.

"Eleição não é de rejeitados. É de quem traz resultado para a sociedade brasileira. (...) O que o Brasil precisa é de alguém que tenha coragem de comprar a briga pelo cidadão brasileiro", disse.

Esta será a segunda disputa de Caiado pela Presidência da República. Em 1989, ele concorreu ao Palácio do Planalto e terminou a eleição em décimo lugar, com 0,72% dos votos válidos no primeiro turno.

Ao longo da carreira política, Caiado foi deputado federal, senador e governador de Goiás por dois mandatos. Ele deixou o governo estadual em março deste ano para disputar a Presidência.

A chapa foi anunciada no início de julho, quando Caiado confirmou Kassab como vice e afirmou que o dirigente teria participação direta em um eventual governo. Até o momento, o PSD não anunciou alianças com outros partidos e seguirá na disputa com uma chapa formada exclusivamente por filiados da legenda.