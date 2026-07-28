Chicão é oficializado candidato ao Senado Federal pelo União Brasil

A Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, oficializou nesta segunda-feira (27) a candidatura do deputado estadual Francisco das Chagas, o Chicão (União Brasil), ao Senado Federal nas eleições deste ano. A decisão foi confirmada durante convenção estadual realizada na sede do União Brasil, no bairro de Nazaré, em Belém. A convenção teve caráter interno e reuniu apenas dirigentes partidários e os agora candidatos para cumprir as etapas previstas na legislação eleitoral e nas normas da legenda.

Ao todo, foram 60 candidaturas pela Federação União Progressista, sendo 18 para deputado federal e 42 para deputado estadual. O evento também consolidou o apoio da federação à candidatura à reeleição da governadora Hana Ghassan (MDB) e à aliança com o grupo político do ex-governador Helder Barbalho (MDB), que também disputará uma vaga no Senado e esteve presente na convenção. Na convenção, também esteve no evento o prefeito de Belém, Igor Normando (PSDB).

Chicão, que também preside o União Brasil no Pará, ressaltou que a experiência acumulada na vida pública reforça sua expectativa de atuar no Senado. Entre as áreas destacadas, o candidato citou a educação como um dos principais compromissos, caso eleito, além das ações voltadas às políticas sociais. Chicão também defendeu a continuidade dos investimentos no setor como forma de ampliar as oportunidades para os jovens por meio do conhecimento.

Convenção Chicão < > Foto: Carmem Helena / O Liberal

“Me sinto capaz de defender os projetos que o nosso estado tanto precisa. A minha primeira prioridade, na minha avaliação, é ter compromisso com a população do Pará. Muita gente ocupa um mandato e faz um discurso muito bonito, mas, quando chega ao cargo, não tem compromisso com a população. Às vezes, tem compromisso apenas consigo próprio. A primeira coisa que precisamos fazer é olhar para quem realmente precisa da atuação do poder público”, relata.

Prioridade com a população

Chicão frisou que a campanha será o momento de apresentar à população paraense as propostas que pretende defender no Senado. O agora candidato disse, ainda, que pretende colocar a trajetória construída na política ao longo dos anos a serviço do Estado, defendendo, também, projetos voltados à melhoria da infraestrutura e da logística.

“Precisamos ter um olhar diferenciado para quem mais precisa. Outra pauta que defendo é o ensino profissionalizante. Precisamos colocá-lo em evidência porque, muitas vezes, as pessoas não têm condições, até pela falta de tempo, de cursar uma graduação. O ensino profissionalizante encurta esse caminho e oferece uma oportunidade de emprego e de uma vida melhor”, pontua.

Quem é Chicão