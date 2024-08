Candidatos à prefeitura de Belém divulgam agenda de campanha; materiais gráficos estão em destaque

A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam o cargo para prefeito municipal de Belém nas Eleições 2024 vem crescendo nestes primeiros dias da liberação, desde que a Justiça Eleitoral autorizou os atos públicos de campanhas, no dia 16 deste mês.

Em geral, os candidatos têm feito caminhadas e a distribuição de material gráfico, a exemplo de panfletos com uma síntese das propostas para a eventual gestão municipal. Eles também vêm contando com a propaganda na internet, em especial, nas redes sociais, para ampliar a visibilidade das candidaturas nesses período. Abaixo, confira um resumo das atividades políticas, nesta quarta-feira (21/8).

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB

Pela manhã, o candidato participou de uma entrevista no Podcast Belém Negócios, sobre o desenvolvimento econômico da cidade. À tarde, se reuniu com lideranças no bairro da Cremação. À noite, teve reunião com os moradores do bairro da Sacramenta.

Edmilson Rodrigues – PSOL

Pela manhã, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pela coligação Nossa Família é o Povo (PSOL, Redes, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT), fez visita à feira da Cremação e caminhada na Rua São Miguel, onde conversou com feirantes e consumidores.

Igor Normando – MDB

Nesta quarta-feira (21.8), o candidato participou de reuniões internas.

Ítalo Abati – NOVO

Pela manhã, o candidato esteve com o vice, Acilon Baptista, no evento “Igapó Summit" no PCT Guamá, no campus da UFPA, sobre empreendedorismo para startups paraenses.

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato esteve no Tapanã, onde visitou vários pontos do bairro e o posto de saúde, e conversou com moradores sobre saúde pública.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato fez caminhada no bairro da Condor, com apoiadores e candidatos da coligação de partidos aliados do Republicanos. À tarde, gravou conteúdos para as redes sociais, e, à noite, teve um encontro com moradores do bairro de São Brás.



Well Macedo – PSTU

Pela manhã, a candidata panfletou junto a militantes e conversou com operários no bairro da Cremação. Ela esteve acompanhada do candidato a vereador na sua chapa, o operário Seu Alex. À tarde, ela participou de uma programação, no bairro da Marambaia, organizada por artistas e fazedores de Cultura do “Cine Curau”, e de uma roda de conversa sobre projetos e o movimento cultural do bairro.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga tão somente as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas, no limite de 400 toques para cada candidato.