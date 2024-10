Prefeito eleito de Belém, Igor Normando será entrevistado na Rádio Liberal+ nesta segunda (28)

O Grupo Liberal receberá, às 12h desta segunda-feira (28/10), o prefeito eleito de Belém, Igor Normando, para uma entrevista ao vivo na Rádio Liberal +. Eleito para comandar o Executivo belenense de 2025 a 2028, Igor será entrevistado pelo jornalista Abner Luiz no programa Liberal + Notícias, veiculado nas Rádios Liberal FM (97.5), Liberal + (98.9) e nas plataformas digitais do Grupo Liberal.

De acordo com Abner, diretor do Sistema Liberal de Rádios, o tempo de duração da entrevista será livre. “Vamos abordar o primeiro ato que ele pensa ter como prefeito, como vai se dar o que ele pensa em relação à transição de um governo para o outro, dentre outras questões”. Além desses aspectos gerais, a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será um dos temas tratados em específico. “Vamos falar a respeito do orçamento esperado para Belém no ano que vem e a própria COP. Queremos saber se ele já tem algo conversado ou se pretende conversar com o governo do Estado e com o governo federal em relação a isso”, acrescenta.

Abner também destaca a relevância da entrevista para que a população avalie o discurso do novo gestor no cenário de votos já conquistados. “A importância é de já ouvir a fala do prefeito oficialmente eleito, ainda não empossado. Saber se ele mantém tudo que foi prometido durante a campanha para ocorrer, realmente, a partir de janeiro, mesmo dentro de uma complexidade que caracteriza uma cidade como Belém”, ressalta.