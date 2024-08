Prefeita Patrícia é lançada candidata à reeleição durante convenção do MDB em Marituba

A prefeitura Patrícia Alencar (MDB) foi lançada oficialmente como candidata à reeleição em Marituba, durante convenção do MDB, realizada na última sexta-feira (02), no Ginásio Poliesportivo do município. Segundo os organizadores, mais de 20 mil pessoas estiveram presentes no evento, que também lançou a candidatura de Bárbara Marques a vice-prefeita na chapa de Patrícia.

A convenção contou com a presença de diversos políticos do MDB e dos demais partidos que apoiam o nome da atual prefeita, incluindo a Federação Brasil da Esperança (composta por PT, PV e PC do B), PL, Republicanos, União Brasil, PSB, PSD e PRD. De acordo com a equipe de Patrícia Alencar, a campanha da candidata nas eleições deste ano traz o slogan “Pra Marituba ir além, só Vem!".

Entre os presentes estava a deputada federal Elcione Barbalho; o ministro das Cidades, Jader Filho; o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Chicão, Vice-presidente da Juventude do MDB no Estado do Pará, Helder Filho, e os deputados estaduais Dr. Wanderlan Quaresma, Adriano Coelho, Fabio Figueiras e Fábio Freitas.

Durante o evento, Patrícia agradeceu o apoio recebido e destacou a importância da continuidade dos projetos iniciados em seu mandato. “Marituba está em um caminho de progresso e transformação, e juntos, podemos ir ainda mais longe. Agradeço a confiança e reafirmo meu compromisso de trabalhar incansavelmente por nossa cidade,” declarou.