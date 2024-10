Palmas - Eleições 2024: Disputa entre Janad Valcari e Eduardo Siqueira Campos leva eleições para o segundo turno.

Com a apuração encerrada, Janad Valcari e Eduardo Siqueira Campos seguem na disputa pela prefeitura de Palmas, TO, no segundo turno das eleições 2024.

Editoria de Política O Liberal