O custo das eleições de 2024 no Pará deve superar R$ 66 milhões, afirma TRE Pará

Em preparação para as eleições municipais de 2024, o custo estimado para o pleito no Pará será de R$ 66,2 milhões, um aumento de mais de R$ 22 milhões em comparação com as eleições de 2020. As informações foram dadas pelo desembargador Leonam Gondim, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. Segundo o TRE do Pará, o aumento é influenciado pela inflação, custos com transporte de urnas, alimentação de mesários e transmissão via satélite.

Segundo ele, neste ano, o custo estimado para as eleições municipais de 2024 é de R$ 66.274.191,00. Nas últimas eleições municipais, de 2020, o valor foi de R$ 44.109.091,58. O TRE do Pará explica que, entre 2020 e 2024, houve um acréscimo devido à inflação do período, com grande impacto nos custos com a despesa de transporte de urnas (aumento de combustíveis), aumento de benefício de alimentação de mesários (de 40 reais para 60 reais) e custos com transmissão via satélite (custos em moeda estrangeira), entre outros.

O valor também é mais de R$ 10 milhões superior ao custo de R$ 54 milhões previsto pelo TRE do Pará antes das eleições gerais de 2022, conforme divulgado pela Justiça Eleitoral antes do pleito daquele ano.