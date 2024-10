Nunes ironiza 'ajuda' de Lula e Boulos citando derrota de Edmilson em Belém; saiba mais

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ironizou a ajuda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao candidato Guilherme Boulos (PSOL). O prefeito participou da sabatina da TV Record nesta quinta-feira (10/10).

Ele citou o fato do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), não ter recebido ajuda do governo federal e não ter ido para o segundo turno na disputa à reeleição.

"Vamos pegar a única capital do Brasil governada pelo PSOL, que é lá em Belém e o prefeito sequer foi para o segundo turno, com 80% de rejeição. Por que o governo federal não ajudou o candidato do PSOL lá?", questionou ele.