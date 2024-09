Número de candidaturas em Belém cai quase pela metade

No próximo domingo, 6 de outubro, a população do Pará vai às urnas com menos opções de candidatos. Na capital, Belém, por exemplo, os registros de candidaturas representam pouco mais da metade em comparação com as últimas eleições municipais. Em 2020, foram 1.108 registros - com 901 aptos -, contra 602 deste ano. Quanto aos registros, a redução foi de 45,67%. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em 2020, no Pará, foram 23.627 pedidos de registros de candidatura, contra 18.083 neste ano, em uma redução de 23,46%. Neste pleito, são 467 para o cargo de prefeito, que disputarão 144 vagas, e 17.133 para o cargo de vereador, concorrendo a 1.810 vagas. Em 2020, a concorrência era bem maior, com 662 candidaturas a prefeito e 22.280 a vereador, disputando 1.764. E, em 2024, são 46 vagas a mais para o cargo de vereador.

Em 2020, o MDB era o partido com o maior número de candidaturas no Pará, com 2.325 registros, seguido pelo PSC, com 1.691, o PL, com 1.607, o PSD, com 1.581, e o PT, com 1.501. Em 2024, o MDB manteve a liderança, mas com um número menor de candidaturas, 1.962. Em seguida, aparece o União Brasil, com 1.749 registros, o PSD, com 1.540, o PP com 1.350 e o PT com 1.277 candidaturas.

O PL, que em 2020 - no segundo ano do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro - ocupava a terceira posição, agora conta com 1.102 candidaturas, ocupando a sétima posição. Já o PSC, que em 2020 era o segundo com 1.691 registros, agora aparece incorporado pelo Podemos, que neste ano tem 1.031 candidaturas. Antes da fusão, o Podemos tinha 833 registros nas eleições municipais de 2020.

Os 5 partidos com mais registros de candidaturas no Pará:

2024:

MDB: 1.962 candidaturas

União Brasil (resultado da fusão entre DEM e PSL): 1.749 candidaturas

PSD: 1.540 candidaturas

PP: 1.350 candidaturas

PT: 1.277 candidaturas

2020:

MDB: 2.325 candidaturas

PSC (hoje incorporado pelo Podemos): 1.691 candidaturas

PL: 1.607 candidaturas

PSD: 1.581 candidaturas

PT: 1.501 candidaturas

Fonte: TSE (dados consultados na plataforma Estatísticas em 24.09.2024)

Quantidade no Pará é a menor dos últimos 12 anos

A quantidade de candidatos neste pleito de 2024 é a menor dos últimos 12 anos, o que corresponde a quatro eleições municipais. Em 2016, o Pará registrou 20.615 pedidos de candidatura, sendo 549 para prefeito e 19.503 para vereador. Em 2012, foram 18.776 candidaturas, com 503 para prefeito e 17.746 para vereador. Os 18.083 pedidos de 2024 superam apenas os de 2008, quando foram 13.967 registros.

No comparativo entre 2020 e 2024, embora a diferença na redução de candidaturas entre homens e mulheres seja pequena, a maior queda ocorreu entre os candidatos do gênero masculino no Pará. Em 2020, foram registradas 15.593 candidaturas masculinas, número que caiu para 11.734 em 2024, representando uma redução de aproximadamente 25%. Entre as mulheres, a diminuição foi de 8.033 para 6.349, uma queda de cerca de 21%.

Quantidade de candidaturas no Pará nas últimas 5 eleições municipais:

2024: 18.083

2020: 23.627

2016: 20.615

2012: 18.776

2008: 13.967

Fonte: TSE (dados consultados na plataforma Estatísticas em 24.09.2024)

Em Belém, quantidade é a menor em 16 anos

Após 12 anos de crescimento no número de registros de candidaturas (de 2008 a 2020), os 602 registros deste ano de 2024 em Belém representam a menor quantidade em 16 anos. Em 2008, foram 674 candidaturas, sendo 7 para prefeito e 659 para vereador. Em 2012, o total subiu para 886, com 10 para prefeito e 866 para vereador. Em 2016, houve um novo aumento, com 907 registros, dos quais 10 para prefeito e 887 para vereador.

Dos 602 pedidos de candidatura registrados no TSE em 2024, nove são para o cargo de prefeito, com registros consecutivos também para o cargo de vice-prefeito. Os demais 583 são para a disputa das 35 vagas da Câmara Municipal. Em 2020, dos 1.108 registros, 12 candidatos foram para a disputa do cargo de prefeito e 1.083 para o cargo de vereador, também com 35 vagas em jogo.

A redução foi acompanhada por uma diminuição na participação de ambos os gêneros, embora mais acentuada do lado masculino. Em 2020, foram 346 candidaturas femininas e 762 masculinas. Em 2024, esses números caíram para 206 mulheres e 396 homens. No comparativo, a queda nas candidaturas masculinas foi de 48%, enquanto entre as mulheres a diminuição foi de 40%.

Quantidade de candidaturas em Belém nas últimas 5 eleições municipais:

2024: 602

2020: 1.108

2016: 907

2012: 886

2008: 674

Fonte: TSE (dados consultados na plataforma Estatísticas em 24.09.2024)

Redução é “resultado esperado”, avalia cientista político

Para o cientista político André Buna, a queda no número de candidaturas no Pará e em Belém, ambas acima da média nacional de 18%, é resultado de três principais fatores. O primeiro é a redução do número de partidos aptos a concorrer devido a fusões e incorporações, diminuindo de 33 para 29 legendas. “Foram cinco incorporações e duas fusões, com quatro partidos se unindo e resultando em dois novos”, contabiliza.

É o caso do PSC, que teve o segundo maior número de registros no Pará em 2020 e aparece, em 2024, incorporado pelo Podemos. A legenda absorveu também o PHS, PRP e PPL. Já o PROS foi incorporado pelo Solidariedade. No caso das fusões, o DEM e o PSL se uniram para formar o União Brasil, atual segundo colocado no ranking de candidaturas do Pará, e o Patriota se fundiu com o PTB, formando o Partido Renovação Democrática (PRD).

O segundo fator são as federações partidárias, que reúnem sete partidos em três federações. Buna explica que “esses partidos não deixam de existir, mas competem como se fossem uma única legenda, reduzindo ainda mais o número de candidaturas”. Soma-se a isso “regras como a cláusula de barreira e a limitação do número de candidatos por partido, que passou de 150% do total de vagas disputadas para 100% mais um”, aponta.

Neste pleito, existem três federações: PSOL/REDE, PSDB/Cidadania e PT/PCdoB/PV. A federação composta por PT, PCdoB e PV foi a que registrou o maior número de candidaturas no Pará, totalizando 1.614 registros. Em seguida, a federação PSDB/Cidadania, que conta com 1.002 candidaturas, enquanto a federação PSOL/REDE tem 405 registros.

Buna considera a redução “um efeito esperado” das mudanças implementadas nos últimos anos. Ele destaca que as novas regras eleitorais e partidárias buscam “reduzir os custos ‘exorbitantes’ e aumentar a competitividade interna dos partidos”. Quanto aos custos, ele cita que, em 2024, por exemplo, R$ 4,9 bilhões foram destinados ao Fundo Eleitoral, que financia grande parte das campanhas com recursos públicos.

André também destaca que, apesar da queda no número absoluto de candidaturas, o que prejudica a oferta, houve avanços em termos de representatividade, como o aumento proporcional de 0,5% de candidaturas femininas em comparação às eleições de 2020, além do crescimento na proporção de candidatos negros (pretos e pardos), que passou de 50% em 2020 para 52,7% em 2024. “No final das contas, são ganhos e perdas”, conclui.