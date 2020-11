NOTA DE REPÚDIO: Grupo Liberal se manifesta sobre divulgação da pesquisa do IBOPE

Os jornais O LIBERAL e Amazônia e o portal OLiberal.com não divulgarão as simulações de segundo turno da corrida à Prefeitura de Belém divulgadas pela nova pesquisa Ibope Inteligência. O motivo é simples: é que as simulações excluíram o candidato Delegado Federal Eguchi (Patriota), que aparece tecnicamente empatado com o candidato Priante (MDB) na disputa pela segunda vaga do segundo turno, já que o candidato Edmilson Rodrigues (PSOL) lidera a pesquisa de intenção de voto. E uma das simulações incluiu um candidato que aparece em quarto lugar na nova pesquisa.

O Grupo Liberal considera que o Ibope Inteligência cometeu um erro inaceitável. Por isso, repudia e não aceita compactuar com essa forma diferenciada de informar os eleitores adotando "dois pesos e duas medidas". Essa é uma prática que nós, do Grupo Liberal, repudiamos e não praticamos. Fica aqui o nosso protesto.