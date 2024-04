Na reta final do prazo, TRE-PA realiza atendimentos de regularização eleitoral no feriado; veja

O prazo para regularizar a situação eleitoral encerra no dia 8 de maio. Por isso, no feriado desta quarta-feira, 1º de maio, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) também estará oferecendo atendimento para os eleitores. Nos outros dias, o TRE terá serviços como emissão da 1ª via do título eleitoral, coleta biométrica, mudança de local de votação e inclusão do nome social, com horário agendado ou não e em horário estendido.

Horário especial

Desde a última segunda-feira (29), os postos de atendimento ao eleitor na travessa Pirajá e na travessa São Francisco, assim como as Estações Cidadania nos shoppings Pátio Belém, Bosque Grão-Pará e Metrópole, funcionarão somente com agendamento. No entanto, o posto de atendimento do Mangueirinho receberá eleitores sem necessidade de agendamento, das 8h às 16h.

Atendimento no feriado

No dia 1º de maio, quarta-feira, haverá atendimento das 8h ao meio-dia, e de 6 a 8 de maio, último período para regularização, o atendimento será das 8h às 17h em todos os postos. Os serviços mencionados anteriormente serão suspensos após o dia 8 de maio, devido ao Fechamento do Cadastro Eleitoral.

Para agendar os serviços, é necessário acessar o site oficial do Tribunal e seguir as instruções fornecidas. É importante comparecer ao posto no horário agendado, portando um documento oficial com foto e comprovante de residência. O agendamento é pessoal e intransferível.

Os locais para agendamento incluem o Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE) na travessa Pirajá, a sede do TRE no bairro da Campina e as Estações Cidadania nos shoppings de Belém e Ananindeua.

Como agendar

Para agendar os serviços, basta acessar o site oficial do Tribunal, no endereço eletrônico tre-pa.jus.br, no campo "Serviços", "Atendimento Online" e na opção "Agendamento de atendimento" ou clicando aqui.



É preciso informar o número do título eleitoral, um telefone para contato e e-mail, informar o município de votação e, em seguida, selecionar o posto de atendimento no qual a pessoa deseja ser atendida. Se o posto desejado não aparecer é porque não existem vagas disponíveis no momento. Depois de escolher o dia e o horário, marque a opção "Cadastrar Agendamento".



Na data marcada é preciso comparecer ao posto levando um documento oficial com foto e comprovante de residência com no mínimo 15 minutos de antecedência e, na ausência da pessoa, o atendimento fica automaticamente cancelado sem a possibilidade de transferência.



O agendamento é pessoal e intransferível.