Ministro Jader Filho vota em Belém acompanhado da mãe, a deputada Elcione Barbalho

Por volta das 12h30 deste domingo (6), o ministro das Cidades, Jader Filho, compareceu à Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) Vilhena Alves, em Belém, para votar nesta eleição municipal de 2024.

Acompanhado da mãe, a deputada federal Elcione Barbalho (MDB), o ministro exerceu o direito ao voto e ressaltou a importância de ir às urnas nesta data para a democracia e para o futuro dos municípios brasileiros.

"A gente vota com muita esperança para que Belém possa avançar, possa melhorar na saúde, na educação, possa cuidar dos jovens", disse o ministro após o voto. Segundo Jader Filho, o Brasil tem chances de avançar em vários aspectos, mas esse avanço depende das decisões eleitorais deste domingo (6).

O ministro afirmou ainda que o partido MDB está com expectativas altas nesta eleição. "Deve ser o partido que em Belém e no estado que mais vai eleger vereadores e que mais vai eleger prefeitos", declarou.

Conforme ele, hoje o MDB tem 84 prefeituras no Pará e o desejo da sigla é, pelo menos, manter esse número. "O MDB vai continuar sendo o maior partido do estado do Pará", afirmou.