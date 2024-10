Ministro das cidades defende candidatura de Igor Normando e fala sobre apoio federal

O atual ministro das cidades, Jader Filho, esteve ao lado de Igor Normando, em reunião no seu comitê de campanha após o resultado do primeiro turno. Ele também argumenta que o segundo turno será uma disputa de comparação entre um projeto político disposto ao diálogo e outro que apenas grita, mas o principal apoio a gestão de Normando, caso seja eleito, será a nível federal, inclusive ajudando em negociações com o presidente Lula. O bom diálogo com o governo federal e demais poderes é uma importante ferramenta que o novo prefeito da capital paraense precisará ter depois que Belém caiu no interesse nacional e internacional após ser anunciada como sede da Conferência das Partes (Cop 30).

“É bem clara a diferença dos dois projetos, de quem gosta e tem projetos para a cidade, aquele que é aliado da cop 30 e quer dialogar com todos contra aquele campo restrito que dialoga com poucos, e não é isso que Belém precisa”, observa Jader.

Sobre a aproximação com o presidente da república, o ministro reforça que auxiliará em quaisquer diálogos necessários para o benefício de Belém, mas ressalta que esse já é um interesse real do presidente para a cidade. Jader pontua que a visão do presidente se alinha com o projeto político de Normando, em especial por ele ser aliado da Cop 30 e possuir um bom diálogo com diferentes setores.

“O presidente Lula sabe o que está se dando na cidade e quer para Belém um candidato que vá andar junto para que a gente possa fazer da Cop 30 o maior evento climático da história, por isso não tenho nenhuma dúvida que o apoio dele será para o Igor”, conclui.