Michelle Bolsonaro e senadora Damares Alves participam de plenária pela campanha de Éder Mauro

Em Belém, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou, na noite desta quarta-feira (16), da ‘Plenária Pelo Bem de Belém', promovida pela campanha do candidato do PL, Éder Mauro, que concorre à Prefeitura de Belém no 2º turno, definido para 27 deste mês. O evento contou com a presença da senadora Damares Alves (Republicanos), dos três vereadores eleitos pelo PL, em Belém, Ágatha Barra, Mayky Vilaça e Zezinho Lima, e, ainda, com Ronald Oliveira, o Dedê, vereador eleito pelo PL, em Ananindeua.

Jefferson Lima, do Podemos, também participou da plenária, bem como, Celina Leão, eleita vice-governadora do Distrito Federal e, como os demais, os dois também pediram votos para Éder Mauro.

Michelle Bolsonaro agradeceu a presença de todos, um público bem diverso com jovens, mas também homens e mulheres maduros, e, ainda, grupos de pessoas surdas, presentes logo nas primeiras fileiras do auditório. Por vários momentos, ela observou à plateia a força feminina na política, falou da dificuldade das mulheres conciliarem a vida pública com os cuidados com a família.

Ela citou os cuidados que ela própria tem com a casa e a família, enfatizando a mãe e as duas filhas, e destacou que o PL, em geral, cresceu 377% no Brasil, considerando o número de eleitos. E o PL Mulher já é o maior movimento de mulheres na política do país.

"Quantas vezes, nós choramos juntas, amiga, quantas vezes eu pensei em desistir, mas essa mulher estava ao meu lado. Não desista. Pelas nossas crianças, pela nossa comunidade surda e quantas vezes também a fraqueza, a dor bateu na porta dela, e eu: ‘minha, amiga, não desista’, nós temos o Marajó, nós estamos com as pessoas com deficiência”, disse Michelle Bolsonaro se referindo a diálogos com a senadora Damares Alves, a quem reputou como “sua ministra”, no governo Bolsonaro.

Ela contou que ela e o ex-presidente Jair Bolsonaro têm tido um trabalho político intenso nesses meses de período eleitoral no país. Citou, por exemplo, que enquanto ela estava nesta noite, de quarta-feira, em Belém, e o marido Bolsonaro, estava em campanha pelo candidato do PL, ‘Jk do Povão’, em Santarém, no oeste do Pará.

Sobre Éder Mauro, Michelle disse que ele não é apenas um candidato, ele integra o projeto do partido, o chamou de forte e corajoso. “Deus é lindo e nós contamos com vocês, porque nós estamos falando, aqui, para uma zona de conforto, mas nós precisamos que vocês saiam daqui mobilizando votos. Eu creio, eu sei que Deus vai usar cada um de vocês aqui para conquistar e que dia 27 nós veremos Éder Mauro e a nossa querida, Doutora Tatiana, perfeita e vice-prefeita de Belém”, enfatizou Michelle.