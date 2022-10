Manhã de escolas lotadas e longas filas para votar em Marabá

A manhã foi de grandes filas e muita reclamação nos locais de votação em Marabá, sudeste do Estado. A movimentação intensa logo nas primeiras quatro horas deste domingo (2) de eleição confirmou a expectativa dos mesários, que aguardavam grande parte dos 185 mil eleitores aptos a votar ainda pela manhã.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Anastácio de Queiroz, na Folha 16, núcleo Nova Marabá, houve momentos em que o tempo de espera pela vez de votar em algumas seções passou de uma hora. “Cheguei aqui às 11h30. Já são 12h45 e ainda não consegui entrar na minha seção”, lamenta a assistente social Raíssa Alves.

Em outras seções eleitorais, há informações também de lentidão ou erros na leitura biométrica das digitais de idosos. Sobre isto, a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral esclarece que as digitais de pessoas idosas e trabalhadores rurais, por exemplo, podem ficar desgastadas com o tempo e dificultar o reconhecimento biométrico. No entanto, nesses casos, o eleitor vota de forma tradicional, assinando o caderno de votação.

Desde as primeiras horas do dia, órgãos de segurança bloquearam a Avenida VP3, no perímetro do cartório eleitoral da cidade. As denúncias de crime eleitoral podem ser realizadas por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop), no número de telefone 190. O Disque Denúncia do Sudeste do Pará também disponibiliza os telefones (94) 3312-3350 e (94) 98198-3350.