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Hana tem 48,5% e Dr. Daniel 41,7% na disputa pelo governo do Pará; aponta pesquisa AtlasIntel

Levantamento da AtlasIntel divulgado nesta sexta-feira (11) também mostra vantagem da governadora em um eventual segundo turno

O Liberal
fonte

AtlasIntel mostra Hana à frente de Dr. Daniel no 1º e 2º turnos (Divulgação)

A governadora Hana Ghassan (MDB) aparece numericamente à frente de Dr. Daniel (Podemos) na disputa pelo Governo do Pará, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira (11). No cenário estimulado de primeiro turno, Hana registra 48,5% das intenções de voto, enquanto Dr. Daniel tem 41,7%.

Na sequência aparecem Araceli (PSOL), com 1,5%, e José Moita (Democrata), com 0,8%. Outros candidatos somam 0,7%, sendo Well Macedo (PSTU), com 0,4%, e Gal Leite (UP), com 0,3%. Brancos e nulos representam 0,6%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Considerando apenas os votos válidos, Hana chega a 52% e Dr. Daniel aparece com 44,8%. Araceli registra 1,7%, enquanto José Moita tem 0,8%.

image AtlasIntel: Hana Ghassan tem 48,5% e Dr. Daniel aparece com 41,7%. (Edição O Liberal)

Hana também aparece à frente no segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Hana Ghassan e Dr. Daniel, a atual governadora também aparece numericamente à frente. Ela registra 50,2% das intenções de voto, contra 45,4% do candidato do Podemos.

Outros candidatos somam 1% e 3,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Entre os votos válidos, Hana tem 52,5%, enquanto Dr. Daniel aparece com 47,5%.

Helder Barbalho lidera disputa pelo Senado

Na disputa pelas duas vagas do Pará no Senado Federal, o cenário consolidado, que considera o primeiro e o segundo voto do eleitor, é liderado por Helder Barbalho (MDB), com 24,9%.

Na sequência aparecem Delegado Éder Mauro (PL), com 18,1%; Zequinha Marinho (Podemos), com 15,1%; Chicão (União Brasil), com 13,2%; e Celso Sabino (PDT), com 11,6%.

Gizelle Freitas (PSOL) registra 1,7%. Conti (PSOL) e Lívia Noronha (Solidariedade) têm 1,1% cada. Outros candidatos somam 1,1%. Brancos e nulos representam 4,3%, enquanto 7,8% não souberam ou não responderam.

Entre os votos válidos, Helder chega a 28,4%, seguido por Éder Mauro, com 20,5%; Zequinha Marinho, com 17,2%; Chicão, com 15%; e Celso Sabino, com 13,2%.

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Veja os resultados para o primeiro voto

Quando os entrevistados indicam especificamente quem seria o primeiro candidato escolhido para o Senado, Helder Barbalho aparece com 42,8% das intenções de voto.

Éder Mauro registra 26,5%, seguido por Zequinha Marinho, com 10,3%. Celso Sabino tem 8,3% e Chicão aparece com 3,4%.

Gizelle Freitas registra 1,5%; Conti, 0,3%; e Lívia Noronha, 0,2%. Outros candidatos somam 0,2%. Brancos e nulos representam 1,4%, enquanto 5,1% não souberam responder.

Chicão lidera no segundo voto

No segundo voto para o Senado, Chicão aparece na primeira posição, com 23% das intenções. Zequinha Marinho vem em seguida, com 20%, e Celso Sabino registra 14,9%.

Éder Mauro tem 9,6%, enquanto Helder Barbalho aparece com 7,1%. Lívia Noronha registra 2%, Gizelle Freitas, 1,9%, e Conti, 1,8%. Outros candidatos somam 1,8%.

Brancos e nulos representam 7,2% e 10,6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Pesquisa AtlasIntel

A pesquisa foi realizada entre 5 e 10 de setembro, com 1.212 eleitores do Pará, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-09626/2026.

No levantamento realizado em 19 de agosto, a governadora tinha 48,6% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Dr. Daniel registrava 40,5%. No cenário de segundo turno, Hana aparecia com 49,1%, contra 41,8% do candidato do Podemos.

Na pesquisa mais recente, os percentuais são de 48,5% para Hana e 41,7% para Dr. Daniel no primeiro turno. Em uma eventual segunda etapa, a governadora tem 50,2%, enquanto o candidato do Podemos aparece com 45,4%.

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