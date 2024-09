Confira a Agenda dos candidatos a prefeito de Belém para esta terça-feira (3/9)

Delegado Eder Mauro - PL

Manhã: Reunião com lideranças do partido

Delegado Eguchi - PRTB

9h – Reunião com apoiadores no comitê de campanha, na travessa Vileta entre Marquês de Herval e Pedro Miranda, na Pedreira.

18h – Entrevista para uma emissora de rádio.

Edmilson Rodrigues – PSOL

9h – Caminhada no Barreiro.

Igor Normando – MDB

9h – Sessão Plenária na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa)

17h – Caminhada no bairro do Souza, com concentração na Passagem Getúlio Vargas com avenida Almirante Barroso, ao lado do Cesupa.

Ítalo Abati – NOVO

15h30 / 18h: Candidato grava conteúdo para o ‘Projeto Capital’, proposta de governo.

19h / 22h: Candidato reúne com a equipe de campanha.

Jefferson Lima – Podemos

9h - Candidato vai à Feira da Mauriti

17h - Caminhada vai ao bairro Sideral.

Raquel Brício – UP

9h - Campanha no Ver-o-Peso

14h30 - Entrevista para emissora de televisão.

17h - Entrevista para uma emissora de rádio

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã/Tarde: Dia de sessão e trabalho na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa)

Noite: Encontro com moradores do Guamá.

Well Macedo – PSTU

7h – Conversa com os operários na Praça Batista Campos

12h30h – Entrevista para a Rádio Liberal

18h – Participa da assembleia geral dos trabalhadores da Construção Civil de Belém, na sede do sindicato da categoria, em São Brás

19h – Participa da assembleia geral dos professores (Sinduepa), no bairro do Telégrafo

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.