Fique por dentro da agenda dos candidatos a prefeito de Belém nesta quarta-feira (25/9)

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PRTB

9h: Caminhada na feira da Pedreira

16h30: Participação em podcast

21h: Participação Debate do Belém Trânsito (BT)

Edmilson Rodrigues - PSOL

9h: Caminhada em Outeiro

11h às 12h: Compromissos administrativos

14h: Reunião com a coordenação de campanha

15h às 17h: Compromissos administrativos

21h: Participação Debate do Belém Trânsito (portal, Youtube, Facebook e Instagram)

Igor Normando - MDB

9h: Visita à Feira da Tavares Bastos, com concentração na Rua da Mata entre Avenida Maracanã e Rua Castanhal

17h: Arrastões do 15 no Guamá, com concentração na Avenida Bernardo Sayão, em frente ao Portão I da UFPA; e na Sacramenta, com concentração na travessa Lomas Valentina, próximo à RR Pneus

Ítalo Abati - NOVO

12h / 14h: Almoço para exposição do Projeto Capital aos membros e empresários do Conjove/ACP.

16h / 18h: Ação de distribuição de cartões de campanha na avenida Visconde de Souza Franco com avenida Antônio Barreto (Doca).

21h / 22h: Entrevista para emissora de TV.

Jefferson Lima - Podemos

7h30: Entrevista para emissora de rádio

9h30: Caminhada na Cidade Velha

17h: Caminhada na Pedreira

21h30: Participação Debate do Belém Trânsito

Raquel Brício - UP

7h: Campanha na Unama (Alcindo Cacela)

9h30: Campanha nas proximidades do PSM da 14 de Março

16h30: Entrevista para canal digital

Thiago Araújo

Manhã: Gravação de programa eleitoral

Tarde: Reunião com equipe técnica especializada em Saneamento.

Noite: Encontro com moradores do Jurunas

Well Macedo - PSTU

11h45: Concede entrevista para o telejornal JLI da TV Liberal

17h: Panfletagem em frente ao terminal rodoviário da avenida Perimetral (3° Portão da UFPA)

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.