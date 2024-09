Faltam 13 dias: veja o resumo das ações dos candidatos a prefeito de Belém nesta segunda-feira (23)

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no próximo dia 6 de outubro, data do 1º turno das Eleições Municipais de 2024, 14.064.885 eleitores brasileiros com mais de 70 anos estão aptos a eleger candidatos aos cargos de prefeito e vereador em 5.569 municípios do país.

Em todo o Brasil, o eleitorado a partir dessa faixa etária pode votar de forma facultativa nas eleições e representa 9,02% do total de 155.912.680 de eleitores aptos ao pleito deste ano. Ainda, segundo o TSE, Belém integra o grupo de 103 municípios que podem ter 2º turno em 27 de outubro, por ter mais de 200 mil eleitores.

A capital paraense tem 1.056.697 eleitores aptos a votar em 2024. Abaixo, você acompanha um resumo da atividade dos candidatos ao cargo de prefeito da capital paraense, Belém, nesta segunda-feira (23/9).

Delegado Éder Mauro - PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PTRB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues - PSOL

O prefeito Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição, pelo PSOL, começou o dia em gravação da campanha eleitoral e seguiu para uma caminhada na Rodovia Arthur Bernardes, bairro da Pratinha I, onde conversou com os moradores. À tarde, após compromissos na Prefeitura, ele fez nova caminhada na Rua Santa Odília, no bairro Castanheira.

Igor Normando - MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati - NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima - PODEMOS

O candidato Jefferson Lima, do Podemos, esteve no bairro da Sacramenta e conversou com moradores da avenida Pedro Álvares Cabral. À tarde, ele participou de reunião com equipe técnica para tratar do programa de governo. No final do dia, Jefferson fez caminhada no Distrito de Icoaraci.

Raquel Brício - UP – Não enviou informações

Thiago Araújo - Republicanos

O candidato Thiago Araújo, do Republicanos, iniciou o dia concedendo uma entrevista para a TV Liberal. À tarde, ele realizou uma caminhada no bairro do Coqueiro, e conversou com moradores. À noite, Thiago se reuniu com os moradores do bairro Tenoné.

Well Macedo - PSTU – Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.