Faltam 11 dias: veja o resumo das ações dos candidatos a prefeito de Belém nesta quarta-feira (25/9)

O Tribunal Superior Eleitoral informa que o número de jovens eleitores cresceu em 2024 no país. O TSE divulgou que a faixa etária de 18 a 24 anos soma 18,3 milhões de votantes, reforçando a possibilidade de uma grande participação do público jovem nas eleições deste ano.

Em 6 de outubro, no 1º turno das Eleições Municipais de 2024, um total de 155 milhões,912 mil e 680 eleitores vão poder ir às urnas para eleger representantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Desses, 20.164.525 têm entre 16 e 24 anos, o que representa 12% do eleitorado. São 10.219.777 mulheres (51%) e 9.944.748 homens (49%). Na capital paraense, os candidatos seguem em campanhas políticas para conquistar o voto do eleitor. Abaixo, veja as ações políticas dos candidatos nesta quarta-feira (25/9).

Edmilson Rodrigues - PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo PSOL, substituiu a caminhada que faria nesta quarta-feira, 25, por uma visita ao Residencial Viver Outeiro. À tarde, ele se preparou para o debate do portal Belém Trânsito +, previsto para acontecer na noite desta quarta-feira.

Jefferson Lima - Podemos

O candidato Jefferson Lima, do Podemos, concedeu entrevista para uma emissora de rádio, pela manhã. Em seguida, ele saiu em carro aberto pelos bairros do Jurunas e Cidade Velha. No início da tarde participou de reunião com a executiva nacional do partido que está em Belém para traçar estratégias da campanha. O candidato também participou de caminhada no bairro da Pedreira.

Well Macedo – PSTU

A candidata Well, do PSTU 16, concedeu entrevista ao telejornal JLI da TV Liberal. Ao final da tarde, ela fez panfletagem em frente ao terminal rodoviário e no portão da Universidade Federal do Pará (UFPA), no Guamá, na companhia de técnicos da universidade e de jovens.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.