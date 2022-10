Esfaqueamentos são registrados em locais de votação em São Paulo e Rio Grande do Sul

Um policial foi ferido a faca por um eleitor que tentava entrar no local de votação com a arma branca, na manhã deste domingo (2), no Rio Grande do Sul. Foi a primeira ocorrência de lesão corporal do estado nas eleições.

O caso ocorreu no colégio estadual Dr. Dorvalino Luciano De Souza, no Centro de Cerro Grande, na região das Missões. O eleitor tentou tentar na seção eleitoral com a faca mesmo após os mesários acionarem a Polícia Militar - lá chamada de Brigada Militar. Ele acabou ferindo o agente de segurança superficialmente no braço, após um desentendimento.

O eleitor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia local. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul não divulgou nome e idade do eleitor preso.

Até o fim da manhã o Rio Grande do Sul já soma cinco prisões no transcurso das eleições. Além do caso de Cerro Grande, houve quatro prisões por boca de urna: uma em Canoas e outras três em Guaíba.

Esfaqueamento na Grande São Paulo



Um outro esfaqueamento foi registrado na manhã deste domingo, em um local de votação em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. O caso está sendo apurado pela polícia, disse a Secretaria de Segurança Pública do estado.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima e a motivação do ato.

Em Mauá, também na Grade São Paulo, uma pessoa tentou pular o muro de uma escola para invadir um local de votação, mas foi impedida. Também não há informações sobre a motivação.