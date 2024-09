Eleitores de Belém terão gratuidade no transporte público no domingo de eleição

A Prefeitura de Belém, informou neste sábado (28), que irá conceder gratuidade no transporte público urbano, no próximo domingo (6), dia do primeiro turno das eleições municipais de 2024. O Decreto Municipal nº 112.424, foi publicado na sexta-feira (27).

Os passageiros podem acessar os terminais, estações e paradas de ônibus entre o período das 4h da manhã às 23h59 do domingo. A operação sem cobrança de tarifa aos usuários, através da gratuidade se dará com a liberação das catracas.

O objetivo da ação é para que todos os eleitores possam garantir o exercício pleno do voto. No dia da eleição, a frequência dos ônibus ocorrerá normalmente como nos dias úteis, para atender o fluxo de passageiros com destino às zonas eleitorais da capital paraense e distritos.