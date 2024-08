Eleições 2024: veja a Agenda dos candidatos a prefeito de Belém, nesta terça-feira (20)

Delegado Éder Mauro - PL

MANHÃ: Reunião com a equipe de comunicação da campanha

TARDE: Reunião com Lideranças Femininas

Delegado Eguchi - PRTB

MANHÃ

Reunião com coordenadores de campanha

TARDE

Reunião com lideranças no Jurunas

Edmilson Rodrigues - PSOL

9h- Caminhada na Rua Napoleão Laureano, no Guamá

Igor Normando - MDB

7h - Gravação do programa eleitoral no Canal São Joaquim

9h- Caminhada na Marambaia (A concentração será na Praça Sônia Maria Frazão)

15h - Gravação do programa eleitoral no Ver-o-Peso

17h - Caminhada na Maracangalha (A concentração será na Praça Dom Mário Miranda de Villas Boas)

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou a agenda

Jefferson Lima - Pode

9h- Caminhada no bairro do Bengui (A concentração será na rua São Bento com a rua Betânia, próximo à Igreja Universal)

17h - Caminhada no Jurunas (A concentração será na travessa Honório José dos Santos, nº 758, próximo à Escola de Samba (Rancho Não Posso Me Amofiná)

Raquel Brício - UP

9h - Reunião interna com candidatos a vereadores

Thiago Araújo - Republicanos

Dia de trabalho na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa)

Well Macedo - PSTU

7h - Reunião com apoiadores no bairro do Umarizal

16h - Panfletagem com apoiadores

19h - Reunião com a Assessoria Jurídica na sede do Comitê de Campanha.