Eleições 2024: TRE-PA realiza cerimônia da emissão da zerésima para demonstrar a lisura da votação

Foi realizado na tarde deste sábado, 5, a cerimônia de emissão da zerésima do Sistema de Totalização de Votos (SISTOT), no Centro de Atendimento ao Eleitor (CAE), localizado na travessa Pirajá, no bairro de Pedreira, em Belém. A chamada zerésima de totalização é importante para confirmar que o sistema está zerado antes de começar a receber os dados de votação das urnas eletrônicas, que ocorrerem no domingo, 6, em todo o país. O SISTOT é uma sistema responsável por consolidar os resultados das urnas eletrônicas após o fechamento das seções eleitoras.

Presidente do TRE Pará, o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior observa que o processo é essencial para demonstrar a lisura da votação e que não existe nenhum voto de candidatos até o momento do início das eleições. “Isso mostra que a urna está totalmente segura. Demonstrando, assim, a total transparência e a segurança que ela oferece. Estamos há muito tempo organizando este pleito”, detalha o gestor.

Diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro, detalha que existem duas zerésimas e a diferença entre ambas: “A zerésima do sistema de totalização aponta que não tem nenhum voto dado e nem totalizado para qualquer candidato. Já a zerésima da urna eletrônica é a partir das 7 horas da manhã [do dia da votação], ou seja, antes do primeiro voto. E ele representa exatamente que, na eletrônica, não tem qualquer voto para qualquer candidato”, reforça.