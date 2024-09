Eleições 2024: quem concorre? Veja os candidatos à prefeitura de Itaituba

O município de Itaituba, no sudoeste do Pará, tem seis candidatos ao cargo de prefeito nestas eleições municipais, marcadas para o dia 6 de outubro. Por ser uma cidade com cerca de 123 mil habitantes, o cargo de gestor municipal deve ser definido em apenas um turno.

Concorrendo pelo Partido Social Democrático (PSD), Dorinaldo Moura Da Silva, conhecido como Dadinho do Posto Dado, é natural de Santarém, tem 66 anos de idade, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e atualmente é empresário. A candidata da chapa de Dadinho ao cargo de vice é Priscila Viana, que também é empresária e filiada ao PSD.

Fabio Araujo Fernandes, ou popularmente chamado de Fabio do Gás, concorre pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), tem 41 anos. Paraense, Fábio do Gás tem o ensino médio completo e é casado, segundo o estado civil declarado ao TSE. Ele vai concorrer com Eny Amorim Araujo como vice-prefeita, que também é empresária e filiada ao PRTB.

José Alves Da Silva, ou Irmão José Alves, está na disputa eleitoral pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). O candidato, de 65 anos, é natural de Urbano Santos (MA), casado, possui o ensino fundamental incompleto e não informou ao TSE sua ocupação atual. Irmão José Alves tem como vice Luiz Carlos Venancio, chamado de Gringo, também filiado ao PSOL.

João Ivan Bezerra De Almeida lança a sua candidatura pelo Podemos (Pode). Natural de Tauá (CE), o candidato tem 69 anos, é divorciado, ensino fundamental completo e informou que é empresário. Lucas Chaves de Souza compõe a chapa de João Ivan como vice-prefeito pelo Podemos, e também é empresário.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) lança Nicodemos Aguiar ao executivo municipal. O candidato tem 59 anos, é casado, com o ensino médio completo, natural de Chapadinha (MA) e é empresário. O vereador Dirceu Biolchi concorre como vice de Nicodemos pelo partido União Brasil.

O deputado estadual Wescley Tomaz Silva Aguiar está na disputa para prefeito pelo Avante. Wescley Aguiar é natural de Ubajara (CE), tem 39 anos, com ensino superior completo e é casado. Israel da Silva Santos, indicado ao cargo de vice, é filiado ao Partido Liberal e é pedagogo.