Eleições 2024: Éder Mauro concede entrevista à TV Liberal nesta sexta-feira (25)

Na noite desta sexta-feira (25), na sede da TV Liberal, o candidato à Prefeitura de Belém, Éder Mauro, participou de uma entrevista de 25 minutos conduzida pela jornalista Priscila Castro. A entrevista aconteceu após a ausência do candidato Igor Normando, que não pôde comparecer ao debate devido a compromissos de campanha.

Em nota, a assessoria de Igor Normando justificou sua ausência no debate devido aos inúmeros compromissos agendados para o último dia de campanha. Leia a nota na íntegra: "Em razão dos inúmeros compromissos agendados para o último dia da campanha eleitoral, o candidato Igor Normando não conseguirá comparecer ao debate da TV Liberal. Igor registra com respeito e agradecimento o amplo espaço dado pela TV Liberal durante todo o processo eleitoral, e ressalta que participou de todos os programas aos quais foi convidado, inclusive o debate do primeiro turno. A TV Liberal tem um papel muito importante no processo democrático do Estado do Pará e merece todo o reconhecimento por esse trabalho. O candidato Igor Normando espera que o segundo turno das eleições ocorra de forma pacífica e que o povo de Belém saiba escolher o melhor projeto para a cidade."

A entrevista

Lixo e saneamento

O primeiro tema da entrevista foi saneamento básico e lixo em Belém. Éder Mauro afirmou que pretende levar saneamento de forma gradual para as populações periféricas, garantindo água, tratamento de esgoto e destinação do lixo. Sobre os aterros sanitários, o candidato disse que pretende se reunir com forças do Ministério Público, as prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba.

Ao ser questionado sobre qual deve ser o destino do lixo produzido na capital paraense, com a desativação do aterro de Marituba, Éder Mauro respondeu: "Precisamos unir forças com as prefeituras dos outros municípios, o Ministério Público e demais órgãos competentes, para podermos entender qual a melhor solução para todos e pensar em criar um novo aterro".

Em seguida, Priscila questionou sobre as obras de saneamento que já estão em andamento e com o candidato pretende tocá-las. Éder Mauro, então, respondeu dizendo que as obras mais adiantadas e com maior impacto social, como a do Canal do Mata-Fome, exemplificada por ele, devem ser prioridades.

No terceiro tema da entrevista, o candidato do PL falou sobre a COP 30 e respondeu às acusações sobre não apoiar causas ambientais. "Eu nunca disse que sou contra a COP e nem contra o meio ambiente. Esse evento será um marco na história do nosso estado, mas precisamos preparar a cidade para receber quem vem nos prestigiar", disse. Nesse tópico, Éder Mauro disse que "olhando, especialmente, para a mobilidade urbana", sua gestão pretende preparar Belém para receber as mais de 50 mil pessoas esperadas para o evento ambientalista.

Ainda sobre o assunto, o candidato falou sobre as obras voltadas para o evento. Éder Mauro diz: "Não acredito que exista tempo para a conclusão dessas obras. Mas todas as obras que estiverem sob responsabilidade da PMB serão concluídas.

Se eleito, Éder Mauro, ainda garantiu que irá cumprir e destinar as verbas dos acordos firmados pelo Governo do Estado e Prefeitura, visando melhorias para a COP. "Iremos fiscalizar todos os recursos sejam aplicados para a conclusão dessas obras", disse.

Apesar das diferenças políticas, Éder Mauro diz que os interesses da população de Belém estão acima de qualquer coisa. "Belém está acima de Éder Mauro, governador do estado ou presidência. Vamos, independente das diferenças, sentar para resolver os problemas de Belém com quem quer que seja", concluiu.

Saúde

Falando em melhorias para o sistema de saúde, Éder Mauro apresentou o 'Poupa Tempo da Saúde'. O projeto deverá funcionar como uma policlínica que vai oferecer desde o diagnóstico até o acompanhamento dos pacientes. O diferencial será o agendamento online.

O candidato disse que, na sua gestão, a saúde materno-infantil será outra prioridade. "Vamos contratar mais ginecologistas e obstetras para garantir ao menos as 7 consultas do pré-natal de cada mãe da rede pública", afirmou.

Ele ainda sugere que sejam feitos convênios para desafogar a fila das cirurgias eletivas, em seguida foi questionado se a PMB tem verba para realizar os convênios, Éder Mauro respondeu: "A prefeitura tem um orçamento de R$ 5 bi e R$ 300 mi. Se fizermos uma auditoria dentro dos contratos e convênios superfaturados, pode ter certeza de que vai sobrar dinheiro para isso".

Mobilidade urbana

Para o candidato, mobilidade urbana é uma prioridade. Éder Mauro defendeu a implementação do bilhete único e criticou o BRT. "O BRT já não é mais viável, em nenhum lugar do país. Vamos fazer, da melhor forma, o BRT funcionar aqui. Vamos fazer com que todos os ônibus cheguem até São Brás e, com apenas um bilhete, retornem aos locais de origem", disse.

Educação

O representante do PL reforça que este é um dos principais problemas da capital paraense, dentre tantas lacunas, Éder Mauro destacou a carência de creches. Construir e expandir creches em Belém, serão tratadas com urgência e prioridade na sua gestão. Ele defendeu, ainda, parcerias com o setor privado e com igrejas para fortalecer a iniciativa: "Já estou em contato para termos esse tipo de atendimento às crianças de Belém. Assim, além de fortalecer a educação, vamos dar a oportunidade das mães trabalharem".