Eleições 2024: confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Belém nesta segunda-feira (19)

A campanha eleitoral dos candidatos à prefeitura de Belém continua nesta segunda-feira (19). Entre caminhadas pelas ruas da capital paraense e encontros com apoiadores, os nomes que concorrem ao pleito municipal já estão com agendas estabelecidas. Confira:

Delegado Eguchi - PRTB

A agenda do candidato não foi informada pela equipe.

Edmilson Rodrigues - PSOL

Tarde:

17h - Caminhada na Av. Presidente Vargas com a Rua Santo Antônio, no bairro da Campina

Igor Normando - MDB

Manhã:

8h - Caminhada na Sacramenta | Concentração: Tv. Barão do Triunfo com Canal da Pirajá

Tarde:

17h - Caminhada no Telégrafo - 17h. Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral com a Tv. Brotinho

Ítalo Abati - NOVO

Manhã:

8h - 10h - O candidato estará em seu trabalho de rotina dentro de Sala de Aula ministrando a disciplina de Teoria Geral dos Contratos aos seus alunos do ensino superior do curso de Direito.

11h - 13h30 - O candidato estará no Banco do Brasil para assinatura do processo final de abertura de sua conta de campanha.

Tarde:

15h - 16h: O candidato estará na gráfica vinculada para recebimento dos primeiros materiais de Campanha.

17h - 18h - O candidato estará com sua equipe na sede e Comitê aberto ao público (Assis de Vasconcelos, 231. Esquina com a rua 28 de Setembro) para recepção dos cidadãos que queiram conhecer o Projeto Capital.

Noite:

19h - 21h - O candidato estará na Santa Missa da Igreja da Sé, momento de Liturgia o qual se faz presente todos às Segundas.

Jefferson Lima - PODEMOS

Manhã:

Reunião com a equipe de estratégia da campanha

Tarde:

17h - caminhada no bairro do Bengui.

Raquel Brício - UP

A agenda da candidata não foi informada pela equipe.

Thiago Araújo - Republicanos

Manhã:

Gravação de conteúdo para as redes sociais

Tarde:

Reunião com equipe técnica do plano de Governo

⁠Noite:

Encontro com lideranças da coligação

Well - PSTU

Manhã:

11h - entrevista para o Portal de Internet, Belém Negócios

Tarde:

16h - reunião com Operários da Construção Civil

Noite:

18h30 - reunião com apoiadores no Comitê de Campanha.

Delegado Éder Mauro - PL

Manhã:

Reunião com a coordenação de campanha

Tarde:

Reunião com Lideranças