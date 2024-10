Eleição para prefeito está sub judice em Óbidos e Cachoeira do Arari

De acordo com decisão do Tribunal Regional do Estado (TRE Pará), Jaime Barbosa, do MDB, em Óbidos, no oeste paraense, e o homônimo dele, Jaime Barbosa, também do MDB, mas em Cachoeira do Arai, no Marajó, tiveram o registro cassado e ficam inelegíveis por 8 anos, por rejeição de contas junto a órgãos competentes, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), em atuações políticas anteriores. No entanto, os Jaimes recorreram ao TSE e se candidaram e, agora, foram eleitos neste domingo das eleições municipais (6/10), venceram mas o pleito está sub judice, nos dois municípios.

Em Óbidos, Jaime Barbosa da Silva obteve o aval de 19.452 eleitores, vencendo com 60,95% dos votos; e em Cachoeira do Arari, no Marajó, o também Jaime Barbosa recebeu 9.533 votos, ganhando com 61,2% do total de votos. Os dois vão aguardar a decisão do TSE, mas, nos bastidores políticos, diz-se que será difícil conseguirem uma decisão favorável, e o mais provável é do anúncio de novas eleições nos dois municípios em 2025.