Eguchi propõe nova rodovia por cima de importantes avenidas de Belém para melhorar a mobilidade

O candidato à Prefeitura de Belém Delegado Eguchi falou sobre as suas principais proposta de seu plano de governo, durante entrevista ao Jornal Liberal 1ª edição, desta sexta-feira (20.09). Entre as suas promessas de campanha está o combate a corrupção e ele afirma que isso será feito com a criação de uma secretaria especializada para controlar os contratos assinados pela Prefeitura. “A gente quer criar esse centro de inteligência, para que não seja assinado o contrato sem passar pelo nosso crivo”, ressaltou.

Ele também pretende diminuir o tamanho da administração pública municipal e realocar servidores no gabinete do prefeito para outros setores, entre eles a secretaria que fará a gestão dos recursos públicos.

VEJA MAIS

“Como toda a fiscalização, basta ter pessoas competentes, tecnicamente, com conhecimento da área, porque essa fiscalização é simples. Veja na área da saúde, por que os salários não são pagos em dia? Por falta de gestão, fiscalização, vontade política. Vamos pagar salários em dia, não só para a saúde, mas para todos os servidores de Belém”, declarou.

Durante a entrevista, Eguchi disse que também vai garantir gratuidade no transporte público aos estudantes de Belém. “Todos os municípios do Brasil têm uma verba federal para transporte escolar. Queremos usar esse recurso para dar gratuidade aos alunos”, declarou.

Outra proposta é a implementação de táxi e mototáxi elétricos na cidade. “Para mostrar para o mundo que Belém tem responsabilidade com o meio ambiente”.

Mobilidade

Eguchi afirma ainda que vai melhorar os serviços do BRT, garantindo que os ônibus com ar condicionado e wi-fi passem a cada cinco minutos. Além disso, se eleito, o candidato diz que criará um aplicativo para que o usuário possa saber a hora exata que o ônibus chega em cada estação.

Outra proposta de governo é criar a chamada “Linha Marajoara” – uma rodovia por cima de outras avenidas da cidade. Segundo ele, engenheiros de sua equipe já estão estudando o traçado dessa via que será feita para “que Belém seja motivo de orgulho no mundo”.

“Será que não daria para montar uma rodovia por cima da Augusto Montenegro, da Almirante Barroso ou da Arthur Bernardes?”, diz Delegado Eguchi. “É muito mais simples do que se abrir uma avenida, onde terá um problema sério de desapropriação e meio ambiente. Hoje, os olhos do mundo estão voltados para a COP 30, para Belém. Então, temos que dar o exemplo”, avalia.