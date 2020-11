Eguchi garante presença no segundo turno e fala de projeto de moralidade política para Belém

Everaldo Jorge Martins Eguchi, o Delegado Eguchi, candidato a prefeito de Belém pelo Patriota, votou na manhã deste domingo (15) na Escola Estadual prof. Emiliana Sarmento, no bairro da Pedreira. Ele estava acompanhado da esposa, Roseane, e do filho mais velho, Vitor, que também votaram no local, e estava confiante que seguirá para segundo turno.

“Hoje é um dia histórico, onde um candidato que não faz parte de nenhum grupo político, nem familiar política, nem foi indicado político de ninguém, sem fundo partidário, sem meios de comunicação, pode chegar no segundo turno de uma grande cidade do Brasil, que é Belém. Belém vai mostrar que é conservadora e que não aceita ser manipulada. Hoje é o início do fim da corrupção e politicagem da Prefeitura de Belém”, afirmou.

Segundo o candidato, a confiança aumentou após a pesquisa Ibope Inteligência, encomendada pela TV Liberal, mostra que Eguchi poderia seguir para o segundo turno.

“Nós temos uma grande expectativa depois que a pesquisa do Ibope não colocou a simulação de segundo turno. Isso quer dizer que estamos muito bem e não quiseram colocar essa simulação porque ficaram com medo do percentual que a gente iria aparecer na frente do segundo colocado. Porque nós seremos primeiro colocado”, comentou Eguchi, acrescentando que o local para acompanhar a apuração provavelmente será o escritório da campanha.

Sobre apoio no segundo turno, Eguchi disse que está aberto para todos que se mostrem conservadores. “Todos que queriam participar de um projeto de moralidade na política, estamos abertos para conversar”, afirmou, mostrando mais uma vez a confiança quando foi questionado se apoiaria alguém, caso não passasse de turno. “Não tem. Até porque nós vamos passar”, garantiu.