Edmilson Rodrigues (PSOL) vota em escola no bairro de São Brás

Candidato à Prefeitura de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL) chegou a escola Estadual Augusto Meira, no bairro de São Brás, por volta das 10h da manhã de hoje (29). Apoiadores e militantes do partido receberam Rodrigues com aplausos e cantavam "O Ed voltou", referência a possível reeleição do candidato que lidera pesquisas de segundo turno.

Após marcar presença na urna eleitoral, Edmilson conversou com a imprensa e disse estar confiante que o resultado das eleições será de vitória. "Eu fiz a campanha mais bonita da minha história como servidor público e representante do povo. Enfrentamos o obscurantismo e o ódio com amor, e com um programa que vai tirar Belém do abandono. Então, eu creio que o nosso caminho foi reconhecido pelo povo. Belém pode voltar a ser uma cidade que cuida bem da nossa gente" declarou o candidato.

"Nós seremos vitoriosos", afirmou Edmilson. "Foi importante que o povo todo se mobilizou e foi as ruas, os militantes nas redes sociais combateram as mentiras e mostrando a possibilidade de um governo lindo em favor do povo que faremos a partir do dia 1° de janeiro. Nós teremos uma linda votação que é exatamente o carimbo histórico do povo cabano que não abre mão do sonho de felicidade, de uma sociedade justa e democrática, que só será eficaz se for construído por todos nós ", pontuou.

De acordo a última pesquisa do Ibope Inteligente divulgada no sábado (28), os candidatos Edmilson Rodrigues (PSOL) e Delegado Federal Everaldo Eguchi (Patriota) estão, respectivamente, com 58% e 42% das intenções de voto. A pesquisa considerou somente os votos válidos, sem contar os votos brancos, nulos e eleitores que se declararam indecisos. Belém e Santarém são os únicos municípios do estado em que a decisão ao cargo executivo será feita em segundo turno durante a votação que segue até às 17h de hoje (29).