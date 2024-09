Decreto autoriza emprego das Forças Armadas para garantir eleições de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou o decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para garantia da votação e da apuração das eleições de 2024.

De acordo com texto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (09.09), as localidades e o período de emprego dos militares serão definidos conforme os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).